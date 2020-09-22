Синоптик пообещал продолжительное бабье лето в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве начинается продолжительный сезон бабьего лета. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Дневная температура в Москве повысится до плюс 19–21, атмосферное давление — 745 мм рт. ст. В последующие сутки и до конца недели антициклон будет только усиливать свои позиции, поэтому москвичей ждут невероятно погожие деньки с температурным фоном на 5–7 градусов выше нормы», — сказал он.

По словам Тишковца, ночью воздух будет остывать до плюс 7–12, а после полудня солнце до выходных включительно будет прогревать воздух до плюс 18–23. Это соответствует многолетним показателям июля—августа, указал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 21 сентября в Москве начнется период золотой осени. По его словам, погода будет преимущественно антициклональная. Также специалист пояснил, что из-за обильного количества осадков в летние месяцы в столице период золотой осени в текущем году может быть продолжительным.