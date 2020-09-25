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Политика ,  
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Су-27 провел патрулирование границы из-за двух самолетов США над Балтикой

Су-27
Су-27 (Фото: Игорь Зарембо / ТАСС)

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух из-за двух бомбардировщиков B-52H ВВС США в небе над Балтийским морем. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«В целях недопущения нарушения самолетами ВВС США российского воздушного пространства в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Нарушения российской границы не произошло. После того как американские самолеты удалились, истребитель вернулся на базу.

Накануне российские военные также подняли в воздух Су-27 из-за приблизившегося к границе бомбардировщика В-52Н ВВС США.

Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил, что НАТО наращивает военную активность в 20–30 км от российских границ. Увеличение военной активности альянса он объяснил тем, что самолеты и корабли НАТО были замечены в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Ранее газета «Красная звезда» сообщила о 43 разведывательных полетах иностранных самолетов вдоль российской границы. По информации газеты, российские истребители шесть раз поднимались воздух, чтобы не допустить нарушения российской границы.

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Российский Су-27 провел патрулирование границы из-за бомбардировщика США
Общество
Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России
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