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Российский Су-27 провел патрулирование границы из-за бомбардировщика США

Су-27
Су-27 (Фото: Минобороны / Global Look Press)

Российские военные 24 сентября подняли в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, обнаружив приближающийся к границам России стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Су-27 провел воздушное патрулирование вдоль границы и после того, как американский самолет от нее удалился, вернулся на аэродром базирования. По данным ведомства, самолет США не нарушил российского воздушного пространства.

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В центре управления обороной России отметили, что полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее два российских истребителя Су-27 сопроводили над Черным морем стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, после чего вернулись на базу. Национальный центр управления обороной отмечал, что весь полет истребителей проходил в соответствии с международными требованиями.

перехват Су-27 самолет ВВС США
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