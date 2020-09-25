Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России

В 20-30 км от границ России НАТО наращивает военную активность. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге с иностранными военными атташе после завершения учений «Кавказ-2020», передает «Интерфакс».

«Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ», — заявил Герасимов.

Он добавил, что в связи с этими данными, заявления НАТО о том, что со стороны России возросла «агрессивность», являются ложными.

Герасимов отметил, что в последнее время военная активность альянса увеличивается вблизи российских границ потому, что были замечены самолеты НАТО и ее военные морские силы в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.