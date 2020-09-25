СМИ сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели вблизи границы России вели разведку 43 иностранных самолета и шесть разведывательных беспилотников. Об этом сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны.

По информации издания, российские истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались в воздух для недопущения нарушения государственной границы.

Ранее газета The Times сообщила, что британские военные корабли и самолеты значительно увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По информации издания, за последние четыре недели у госграницы в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова было замечено 28 самолетов.

Источник газеты в Минобороны Великобритании сообщил, что патрулирование границ «сводит российских военных с ума». По его словам, российские военные вынуждены поднимать истребители и выводить корабли в море, тем самым позволяя британским ВВС собирать разведданные.