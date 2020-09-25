В центре Москвы автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В центре водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом РБК сообщили в пресс службе ГУ МВД по Москве.

Автомобиль сбил ребенка около 15:00 в районе дома № 37 на улице Покровка.

Девочку госпитализировали. «Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве

ТАСС со ссылкой на полицию уточняет, что ребенка сбил автомобиль марки Toyota. По данным источника агентства в правоохранительных органах, девочке восемь лет. Ее сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. РЕН ТВ без ссылок на источники сообщает, что девочка отстала от матери и догоняла ее на пешеходном переходе.

Телеканал сообщал, что отец девочки — основатель рекламного агентства Hungry Boys Владилен Ситников. Он подтвердил изданию, что его дочь сбила машина.