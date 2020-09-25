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В центре Москвы автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В центре водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом РБК сообщили в пресс службе ГУ МВД по Москве.

Автомобиль сбил ребенка около 15:00 в районе дома № 37 на улице Покровка.

Девочку госпитализировали. «Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве

ТАСС со ссылкой на полицию уточняет, что ребенка сбил автомобиль марки Toyota. По данным источника агентства в правоохранительных органах, девочке восемь лет. Ее сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. РЕН ТВ без ссылок на источники сообщает, что девочка отстала от матери и догоняла ее на пешеходном переходе.

Телеканал сообщал, что отец девочки — основатель рекламного агентства Hungry Boys Владилен Ситников. Он подтвердил изданию, что его дочь сбила машина.

РБК обратился за комментарием к Ситникову.

В центре Москвы автомобиль Infiniti сбил пешеходов
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Ранее в центре Москвы кроссовер Infiniti сбил двоих человек, двигавшихся по пешеходному переходу, а затем врезался в здание. Инцидент произошел на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Как сообщали в столичном департаменте транспорта, пострадали три человека, в том числе девушка, находившаяся в Infiniti. По данным СМИ, их было четверо, но один человек отказался от госпитализации. Департамент транспорта сообщал, что ДТП произошло по вине водителя Infiniti, который проехал на красный свет.

За рулем автомобиля был певец Эльмин Гулиев. Он говорил, что ДТП случилось из-за того, что он уходил от удара машины, которая внезапно выехала на перекресток. При этом СК сообщал, что в момент ДТП мужчина был под воздействием наркотиков. На суде Гулиев признал вину, но заявил, что был трезв. Его арестовали на два месяца.

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