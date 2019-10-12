Лондон предложил НАТО противостоять «российской агрессии» дальновидностью

По словам главы британского МИДа, Россия становится «все более агрессивной» и ее модель поведения не демонстрирует «никаких признаков ослабления»

Доминик Рааб (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб предложил НАТО научиться заглядывать в будущее и быть дальновидными на фоне «российcкой агрессии». С таким заявлением Рааб выступил в субботу на парламентской ассамблее НАТО в Лондоне.

Он призвал страны — члены НАТО адаптироваться «к угрозам, с которыми мы сталкиваемся здесь и сейчас». «Мы должны противостоять и бороться со все более агрессивной Россией», — приводит слова Рааба пресс-cлужба Форин-офиса. В качестве примера он привел «нелегальную аннексию Крыма, кибератаки в Европе, подрыв европейской демократии путем неудачной попытки госпереворота в Черногории». «И эта модель поведения не показывает никаких признаков ослабления», — добавил Рааб.

«Мы должны проявлять проницательность при адаптации наших средств сдерживания и защиты для реагирования на российские модели агрессии, злонамеренную активность и злоупотребления международной системой», — сказал министр.

Он отметил, что НАТО уже предприняло меры в этом направлении. Рааб уточнил, что речь идет об усилении контингента в Эстонии, увеличении поддержки Грузии, Украине, а также присутствии альянса в Черноморском регионе.

«Но в этой меняющейся среде мы должны смотреть в будущее, мы должны меняться вместе с ней. Россия уже демонстрирует новую и инновационную киберугрозу своей безрассудной и безответственной деятельностью», — сказал британский министр.