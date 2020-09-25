Политика , 25 сен, 14:52
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Путин предложил США «перезагрузку отношений» в информационных технологиях
Президент России Владимир Путин предложил американскому правительству принять комплексную программу мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий», — написал он.
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