Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«В федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 млн доз препарата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные средства будут выделены из резервного фонда правительства.

С 1 сентября в России началась вакцинация от гриппа. По поручению Владимира Путина в этом году за счет федерального бюджета планируется привить 60% населения с охватом до 75% пациентов из групп риска.