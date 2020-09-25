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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС и Минздрав будут регулировать цены на некоторые препараты от COVID-19

Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Министерство здравоохранения будут регулировать цены на ряд препаратов от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время посещения Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, передает ТАСС.

«Федеральная антимонопольная служба вместе с министерством здравоохранения будут регулировать цены на ряд препаратов, которые сейчас появились», — сказал он.

ФАС заинтересовалась ценами на препарат от коронавируса «Арепливир»
Общество
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что некоторые из этих лекарств будут внесены в список жизненно важных препаратов.

На данный момент в России зарегистрировано три препарата от коронавируса с непатентованным наименованием «Фавипиравир»: «Авифавир» от компании «Кромис», «Арепливир» от «Промомед» и «Коронавир» от «Р-Фарм».

Глава РФПИ назвал цену препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках
Общество
Фото:Андрей Рудаков / РИА Новости

24 сентября, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость «Авифавира» составит около 8 тыс. руб. Также известно, что стоимость «Арепливира» составляет 12 320 руб., а «Коронавира» — 11 550 руб.

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Из-за слишком высокой цены ФАС направил запрос фармпроизводителям «Арепливира» с просьбой обосновать стоимость препарата. При этом председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый заявил, что это самый дешевый препарат в мире, который «спасает жизни».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

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