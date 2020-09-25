ФАС и Минздрав будут регулировать цены на некоторые препараты от COVID-19

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Министерство здравоохранения будут регулировать цены на ряд препаратов от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время посещения Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, передает ТАСС.

«Федеральная антимонопольная служба вместе с министерством здравоохранения будут регулировать цены на ряд препаратов, которые сейчас появились», — сказал он.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что некоторые из этих лекарств будут внесены в список жизненно важных препаратов.

На данный момент в России зарегистрировано три препарата от коронавируса с непатентованным наименованием «Фавипиравир»: «Авифавир» от компании «Кромис», «Арепливир» от «Промомед» и «Коронавир» от «Р-Фарм».