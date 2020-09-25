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В Бурятии прекратили поиски пропавшего самолета Ан-2

Росавиация приняла решение о прекращении поисков самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией», — сообщил представитель ведомства.

Эту информацию ТАСС подтвердили и в республиканском агентстве ГО и ЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на приказ Росавиации также сообщает о прекращении активных поисков Ан-2 в Бурятии и Иркутской области.

При этом в случае получения достоверной информации о месте нахождения самолета начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации должен будет возобновить расследование инцидента, говорится в приказе.

В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2
Общество
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Кроме того, экипажам воздушных судов гражданской авиации, выполняющим полеты в районе предполагаемого бедствия, рекомендовали проводить визуальный осмотр местности.

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В Росавиации отметили, что с момента крушения Ан-2 к его поискам привлекли 12 воздушных судов, два беспилотных летательных аппарата, семь спасательных парашютно-десантных групп и 23 наземные поисково-спасательные группы. За это время была обследована территория на площади 36,9 тыс. кв. метров, из них более 10 тыс. кв. метров повторно.

Легкомоторный Ан-2 авиакомпании «Феникс» перестал выходить на связь 19 июля после вылета из бурятского поселка Кырен. В МЧС сообщали, что, по предварительной информации, самолет должен был обработать поля химическими веществами. При этом у него не было одобренной заявки на полет.

На борту находились шесть человек: двое членов экипажа и четверо пассажиров — тоже командиры самолетов. Им показывали район, на территории которого нужно было провести опрыскивание.

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