В Бурятии прекратили поиски пропавшего самолета Ан-2

Росавиация приняла решение о прекращении поисков самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией», — сообщил представитель ведомства.

Эту информацию ТАСС подтвердили и в республиканском агентстве ГО и ЧС.

«Интерфакс» со ссылкой на приказ Росавиации также сообщает о прекращении активных поисков Ан-2 в Бурятии и Иркутской области.

При этом в случае получения достоверной информации о месте нахождения самолета начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации должен будет возобновить расследование инцидента, говорится в приказе.