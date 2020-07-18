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В США казнили третьего федерального преступника после 17 лет моратория

Власти США 17 июля привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного на федеральном уровне Дастина Хонкена, передает издание Des Moines Register. Эта казнь стала третьей за неделю после 17-летнего неофициального моратория федеральных властей на исполнение смертных приговоров.

52-летнего Хонкена казнили путем смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Он был осужден в 2005 году за создание сети по производству и сбыту метамфетамина в штате Айова, а также убийстве пяти человек, в том числе двух девочек 6 и 10 лет.

Хонкен стал третьим федеральным заключенным, казненным на этой неделе. До него в этой же тюрьме привели в исполнение смертный приговор в отношении Дэниела Льюиса Ли, убившего семью из трех человек. Кроме того, был казнен Уэсли Айра Перки, осужденный за несколько преступлений, в том числе, за изнасилование и убийство 16-летней девушки.

Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
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Фото: Scott Olson / Getty Images

Как пишет The Wasington Post, Минюст США почти год пыталось возобновить казни для федеральных преступников, которые были приостановлены в 2003 году из-за разногласий о процедуре применения смертельных инъекций. При этом власти штатов продолжали казнить преступников.

Минюст утверждал, что смертные приговоры необходимо исполнять из-за тяжести преступлений осужденных. Для «разморозки» этого процесса был разработан новый протокол применения инъекций с использованием препарата пентобарбитала. Тем не менее, в судебном сообществе США продолжаются дискуссии о конституционности казни осужденных.

Теги: США, казнь, смертный приговор
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