В Петербурге третью больницу повторно переведут на прием людей с COVID-19

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Александровская больница Санкт-Петербурга, перепрофилированная во время пандемии для приема пациентов с коронавирусом, но вернувшаяся к нормальному режиму работы после стабилизации ситуации, вновь начинает прием больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, пишет «Фонтанка».

«C 28 сентября Александровская больница, в которой на сегодняшний день развернуты 286 коек, будет снова вести прием исключительно больных с COVID-19», — заявили в пресс-службе.

Ранее, 12 сентября, комитет по здравоохранению города сообщил о том, что прием больных, инфицированных коронавирусом, возобновила больница им. Н.А. Семашко, а 22 сентября — временный госпиталь на базе пансионата «Заря» в Репино.

Сейчас в Санкт-Петербурге развернуто более четырех тыс. мест для зараженных и, по утверждению комитета по здравоохранению, власти планируют и дальше перепрофилировать ряд медучреждений.