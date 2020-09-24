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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге третью больницу повторно переведут на прием людей с COVID-19

Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Александровская больница Санкт-Петербурга, перепрофилированная во время пандемии для приема пациентов с коронавирусом, но вернувшаяся к нормальному режиму работы после стабилизации ситуации, вновь начинает прием больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, пишет «Фонтанка».

«C 28 сентября Александровская больница, в которой на сегодняшний день развернуты 286 коек, будет снова вести прием исключительно больных с COVID-19», — заявили в пресс-службе.

Ранее, 12 сентября, комитет по здравоохранению города сообщил о том, что прием больных, инфицированных коронавирусом, возобновила больница им. Н.А. Семашко, а 22 сентября — временный госпиталь на базе пансионата «Заря» в Репино.

Сейчас в Санкт-Петербурге развернуто более четырех тыс. мест для зараженных и, по утверждению комитета по здравоохранению, власти планируют и дальше перепрофилировать ряд медучреждений.

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По данным оперативного штаба по Санкт-Петербургу, за последние сутки в городе заразилось 215 человек, выписано из больниц 110. Всего с начала пандемии в городе было выявлено 41 574 случая заражения COVID-19. Скончались 2 839 человек, выздоровело — 28 251 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за последние сутки коронавирусом заразились 6595 человек, скончались 149 человек. Всего умерли 19 948 человек.

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