Мурашко объявил о втором этапе поставок вакцины от гриппа в регионы

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионах начался второй этап поставок вакцины от гриппа. Об этом он сказал в рамках «Недели здоровья».

«Вакцина от гриппа поставляется за счет средств бюджетов, работодателей, все объемы вакцин отгружаются сразу же в регионы. Во всех регионах первый транш поставок завершен, сейчас начинается второй этап поставок вакцины против гриппа», — сказал Мурашко.

Он напомнил, что государство выделило дополнительно 4 млрд руб. на закупку вакцин для регионов. Государственные контракты должны быть заключены в ближайшие дни, по его словам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа в середине сентября. Всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 22,5 млрд руб.