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Мурашко объявил о втором этапе поставок вакцины от гриппа в регионы

Фото:Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в регионах начался второй этап поставок вакцины от гриппа. Об этом он сказал в рамках «Недели здоровья».

«Вакцина от гриппа поставляется за счет средств бюджетов, работодателей, все объемы вакцин отгружаются сразу же в регионы. Во всех регионах первый транш поставок завершен, сейчас начинается второй этап поставок вакцины против гриппа», — сказал Мурашко.

Он напомнил, что государство выделило дополнительно 4 млрд руб. на закупку вакцин для регионов. Государственные контракты должны быть заключены в ближайшие дни, по его словам. 

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительно 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа в середине сентября. Всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 22,5 млрд руб.

Глава Минздрава ранее сообщил, что почти 7,5 млн россиян сделали прививку от гриппа. Для этих целей власти закупили более 60 млн доз вакцины. Мурашко выразил надежду, что дополнительные средства, выделенные правительством, позволят вакцинировать еще 15 млн человек.

Михаил Мурашко грипп вакцина
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