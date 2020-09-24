Путин заявил о нежелании возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

Ситуация в России лучше чем в других странах, но если люди расслабятся, то обстановка кардинально поменяется, считает президент. Поэтому власти регионов должны «аккуратно, спокойно, ненавязчиво» продолжать работу с населением

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Во многих странах вновь вводят жесткие ограничения из-за коронавируса, в России ситуация лучше, и возвращаться к мерам, вводившимся весной, не хотелось бы. Об этом на совещании с губернаторами заявил Владимир Путин, передает пресс-службы Кремля.

«У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — охарактеризовал ситуацию в стране президент.

Он подчеркнул, что для того, чтобы не допустить возвращения к строгим ограничениям, вводившимся весной, нужно продолжать борьбу с инфекцией. «Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести», — сказал Путин.

Особую ответственность за это несут главы регион, обратился Путин к губернаторам. «Напомню, как главы регионов вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по обеспечению эпидемиологической безопасности, по защите жизни и здоровья людей», — сказал он и напомнил, что осенью начинается новый сезонный всплеск инфекций.