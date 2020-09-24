В России за сутки скончались 149 человек с коронавирусом

Число летальных случаев превысило 100 третий день подряд

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За минувшие сутки в России от коронавируса COVID-19 скончались 149 человек. Общее число жертв достигло отметки 19 948 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Третий день подряд в стране фиксируется более 100 летальных случаев. Во вторник и в среду оперативный штаб сообщал о 160 и 150 умерших соответственно.

В Москве за минувшие сутки скончались 15 человек с подтвержденным коронавирусом (5115 с начала пандемии). В столичном оперативном штабе заявили, что у всех пациентов была зафиксирована пневмония.

Помимо столицы наибольшее число летальных случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге (2839) и Подмосковье (1304). Более 500 человек умерли в Свердловской (587) и Нижегородской (556) областях, Красноярском крае (542), а также в Дагестане (571).

Всего с начала эпидемии в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 128 836 человек. По данным оперштаба, за сутки в стране выявили 6 595 новых случаев заражения COVID-19. При этом, по данным Росстата, за апрель—июль в стране умерли 37 908 человек с COVID-19 с учетом тех, для кого вирус был не основной причиной смерти.