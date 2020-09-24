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Политика ,  
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Минобороны досрочно передали третий полк С-400 «Триумф»

ЗРС С-400 &laquo;Триумф&raquo;
ЗРС С-400 «Триумф» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Минобороны России досрочно получило третий в этом году полк зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщила пресс-служба концерна «Алмаз-Антей».

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России очередной (третий в 2020 году) полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», — заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что военные испытания с применением ракет прошли на полигоне Капустин Яр, техника отработала без замечаний. Кроме того, в ведомстве отметили, что расчеты Воздушно-космических сил «на отлично» справились с задачей.

Второй полк в этом году был передан военному ведомству в августе.

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Фото:Минобороны

В июне пресс-служба «Алмаз-Антей» сообщила, что концерн поставит Минобороны три полка зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четыре зенитно-ракетных комплекса С-350 «Витязь» в течение трех лет. В компании отметили, что техника поступит Вооруженным силам России не позднее 2023 года.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» создана для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет.

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