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Технологии и медиа ,  
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«Алмаз-Антей» пообещал поставить Минобороны три полка С-400 до 2023 года

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Три полка зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четыре зенитно-ракетных комплекса С-350 «Витязь» поставит концерн «Алмаз-Антей» Минобороны России в течение трех лет, сообщили РБК в пресс-службе компании. В концерне уточнили, что заключили с военным ведомством соответствующие контракты.

«Вся техника будет передана Вооруженным силам Российской Федерации не позднее 2023 года», — говорится в пресс-релизе.

РБК направил запрос в Минобороны.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — российская компания, специализирующаяся на выпуске продукции оборонно-промышленного комплекса, поставляет вооружения российской армии и еще более чем в 50 стран мира.

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Зенитно-ракетный комплекс C-400

Комплексы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь» предназначены для защиты от атак с воздуха. При этом система С-400 предназначена для защиты от ударов ракет и авиации на дальних дистанциях и способна поражать стратегические, крылатые, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, а также баллистические ракеты среднего радиуса действия.

Комплексы С-350 «Витязь» также предназначены для защиты от воздушного нападения. Система может отражать удары в диапазоне от предельно малых до больших высот и работать так автономно, так и в составе эшелонированной ПВО.

Теги: «Алмаз-Антей», Минобороны, С-400
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