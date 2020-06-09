«Алмаз-Антей» пообещал поставить Минобороны три полка С-400 до 2023 года

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Три полка зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четыре зенитно-ракетных комплекса С-350 «Витязь» поставит концерн «Алмаз-Антей» Минобороны России в течение трех лет, сообщили РБК в пресс-службе компании. В концерне уточнили, что заключили с военным ведомством соответствующие контракты.

«Вся техника будет передана Вооруженным силам Российской Федерации не позднее 2023 года», — говорится в пресс-релизе.

РБК направил запрос в Минобороны.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — российская компания, специализирующаяся на выпуске продукции оборонно-промышленного комплекса, поставляет вооружения российской армии и еще более чем в 50 стран мира.