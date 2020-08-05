Минобороны передали очередной полк систем С-400 «Триумф»

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в механизированной колонне (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Производитель зенитной ракетной системы С-400 «Алмаз-Антей» передал Минобороны России очередной полковой комплект. Об этом сообщили в пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей», передает ТАСС.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», — сказали в концерне.

Церемония передачи прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По словам гендиректора концерна Яна Новикова, второй комплект был передан досрочно.

В начале июня «Алмаз-Антей» сообщил, что до 2023 года передаст Вооруженным силам РФ три полка ЗРК С-400 «Триумф» и четыре ЗРК С-350 «Витязь» в соответствии с контрактами.