Пьяный мужчина напал на полицейского в аэропорту Красноярска

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в аэропорту Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 сентября двое мужчин из Астраханской и Вологодской областей пили спиртные напитки в аэропорту Красноярска, пока ожидали свой рейс. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. На место прибыл сотрудник полиции, он попросил жителя Вологодской области пройти с ним в дежурную часть.

По дороге мужчина повалил полицейского и стал бить его по лицу и голове. На помощь коллеге прибыли другие правоохранители и остановили нападавшего.