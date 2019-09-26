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В Ярославской колонии произошла драка между заключенными

В Ярославской области в результате драки в исправительной колонии №1 произошла драка между двумя заключенными. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону.

Сообщение о драке в дежурную часть ИК-1 поступило 25 сентября около 19:40. В пресс-службе отметили, что конфликт между заключенными произошел из-за личной неприязни. Им была оказана медицинская помощь. В настоящее время в колонии проводится служебная проверка. В УФСИН также сообщили, что информация о массовой драке в ИК-1 не соответствует действительности.

Ранее адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова рассказала «МБХ медиа», что в ИК-1 в Ярославской области произошла массовая драка заключенных. По ее словам, в потасовке участвовала, как минимум, половина заключенных, при том, что в колонии находятся примерно 1,5 тыс. человек. Информацию о массовой драке «МБХ медиа» подтвердил председатель ОНК по Ярославской области Олег Кудрявцев, но деталей он не сообщил.

В середине июля ФСИН начала проверку, после того как «Новая газета» опубликовала новое видео избиений заключенных в ярославской ИК-1. Записи были сделаны на видеорегистраторы сотрудников колонии в 2016 году.

За год до этого, летом 2018 года, «Новая газета» также публиковала видео пыток в ИК-1. На нем было видно, как люди в форме ФСИН избивали человека резиновыми дубинками и поливали его водой. По данным издания, события, которые попали на это видео, происходили летом 2017 года.

Теги: драка, заключенные, Ярославская область
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