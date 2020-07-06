В «Москва-Сити» произошла драка между Полонским и обманутым дольщиком

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Основатель инвестиционно-строительной компании Mirax Group Сергей Полонский подрался с обманутым дольщиком в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити». Об этом РБК сообщили в пресс-службе башни.

После конфликта было написано заявление в полицию, добавил представитель «Федерации». Видеозапись инцидента появилась в Сети. На кадрах видно, как Полонский набросился на мужчину в стеклянных дверях на выходе из башни.

В пресс-службе башни уточнили ТАСС, что потасовку пресекли сотрудники Росгвардии и службы безопасности. Полонский вступил в драку с обманутым дольщиком жилого комплекса-долгостроя «Кутузовская миля»: мужчина потребовал вернуть деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Уголовное дело о мошенничестве против Полонского завели в 2012 году. Обвинение доказало, что бывший глава Mirax Group похитил более 2,6 млрд руб. у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и вывел как минимум 1,5 млрд руб. на строительство других проектов, включая башню «Федерация». Его объявили в международный розыск — на тот момент он находился в Камбодже, однако страна отказалась его выдавать. Его экстрадировали в Россию в 2015 году за нарушение миграционного законодательства. На родине в июле 2017 года его приговорили к пяти годам лишения свободы, но из-за истечения срока давности дела его освободили в зале суда.