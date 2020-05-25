СК завел дело после драки в прилетевшем из Сочи в Москву самолете

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Следователи завели уголовное дело после драки на борту самолета, прибывшего в московский аэропорт Домодедово из Сочи. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство на борту воздушного судна).

По данным СК, между пассажирами 2001 и 1986 годов рождения возник словесный конфликт, который перешел в драку. Следователи получили показания очевидцев, командира экипажа и бортпроводников, а также предварительные акты медицинского освидетельствования участников конфликта. СК также направил запрос в авиакомпанию для установления причиненного ущерба.

Ранее стало известно о задержании участников конфликта. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО рассказали, что во время подготовки к выходу из самолета один из пассажиров облокотился на кресло и задел второго мужчину, в результате чего возник конфликт.

