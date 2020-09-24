В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

Российские туроператоры не получали инструкций относительно того, что граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции до получения результатов тестов на коронавируса. Об этом сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Как всегда, все стало известно «вовремя». Изменения в Постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с завтрашнего дня, с 24 сентября», — сказала Ломидзе.

«По поводу того, как будут следить — вопрос к Роспотребнадзору. Подозреваю, что будут следить через портал «Госуслуги», где человек вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок. Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест, и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток», — добавила она.

О том, что российские граждане, прибывающие в Россию из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Приезжий должен иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

В случае отсутствия такого документа россияне и иностранцы должны были сдавать на территории страны тест на коронавирус. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления и получения отрицательного теста. Однако в постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов.

Ранее Попова заявила о стабильной эпидемиологической ситуации в России, несмотря на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. При этом рост числа заболевших она связала в том числе с возвращением из-за рубежа отдыхавших граждан.