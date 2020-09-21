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Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП

Фото:Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Рэпер Эльмин Гулиев, более известный как Эллей, находившийся за рулем сбившего людей в центре Москвы автомобиля Infiniti, рассказал, что пытался уйти от столкновения с другой машиной, сообщает РЕН ТВ.

27-летний рэпер признался, что превысил скорость, но ехал со скоростью не более 80 км/ч. В иномарке он находился с девушкой, ее забрала скорая. Сам он также чувствует себя плохо, сказал Гулиев телеканалу.

«По поводу аварии комментариев не даем», — сообщил РБК представитель Эллея.

РЕН ТВ без ссылок на источник также указывает, что один из участников аварии, автомобиль марки Mercedes, принадлежит фирме «Стройпрогресс» бизнесмена Альберта Джуссоева. За рулем машины, по данным телеканала, в момент ДТП находился водитель Александр Куцебо. За Mercedes числится более сотни штрафов на сумму свыше 100 тыс. руб., сообщает РЕН ТВ.

РБК направил запрос в ООО «Стройпрогресс-Инвест».

В центре Москвы автомобиль Infiniti сбил пешеходов
Общество

Автомобиль Infiniti столкнулся с Mercedes на пересечении ул. Остоженка и ул. Померанцева, после чего выехал на тротуар, сбил пешеходов и врезался в здание, следует из видеозаписи с камер наблюдения. В столичном департаменте транспорта сообщали, что госпитализированы три человека — двое пешеходов, а также пассажир Infiniti. По данным ТАСС и телеканала «360», всего пострадали четыре человека, один отказался от госпитализации.

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Департамент транспорта сообщил, что, по предварительным данным, в аварии виновен водитель Infiniti, который проехал на красный свет. О том, что за рулем автомобиля был рэпер Эллей, сообщал РЕН ТВ.

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