Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП

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Рэпер Эльмин Гулиев, более известный как Эллей, находившийся за рулем сбившего людей в центре Москвы автомобиля Infiniti, рассказал, что пытался уйти от столкновения с другой машиной, сообщает РЕН ТВ.

27-летний рэпер признался, что превысил скорость, но ехал со скоростью не более 80 км/ч. В иномарке он находился с девушкой, ее забрала скорая. Сам он также чувствует себя плохо, сказал Гулиев телеканалу.

«По поводу аварии комментариев не даем», — сообщил РБК представитель Эллея.

РЕН ТВ без ссылок на источник также указывает, что один из участников аварии, автомобиль марки Mercedes, принадлежит фирме «Стройпрогресс» бизнесмена Альберта Джуссоева. За рулем машины, по данным телеканала, в момент ДТП находился водитель Александр Куцебо. За Mercedes числится более сотни штрафов на сумму свыше 100 тыс. руб., сообщает РЕН ТВ.

РБК направил запрос в ООО «Стройпрогресс-Инвест».