Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище

Вынос гроба с телом актера и режиссера Михаила Борисова после церемонии прощания на Большой сцене Театрального института имени Б. Щукина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телеведущего Михаила Борисова похоронили на юго-западе Москвы на Востряковском кладбище. Об сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки», — сообщила собеседница агентства.

Церемония прощания с Борисовым прошла 23 сентября в Театральном институте имени Бориса Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.

Михаил Борисов умер 20 сентября. Он почувствовал себя плохо на съемочной площадке. Его госпитализировали 19 сентября в одну из столичных больниц, врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти его не смогли. СМИ сообщали, что у него выявили воспаление легких.