Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 76,35 (+0,08) Инвестиции, 12:47
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 89,25 (-0,23) Инвестиции, 12:47
Хуснуллин стал куратором уволившего 80% сотрудников культурного фонда Технологии и медиа, 19:09 Сенаторы заподозрили сына Байдена в получении денег от Батуриной Политика, 19:03 Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом «Славы и чести» I степени Общество, 19:01 Калифорния в огне: почему в США вновь разгорелись рекордные пожары Зеленая экономика, 19:00  Швейцарский полузащитник «Урала» покинул команду Спорт, 18:57 Коллегия разрешила возбудить дело против судьи после просьбы Бастрыкина Общество, 18:55 Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге Спорт, 18:33 Трамп пообщал вернуть запрет на кубинские сигары и ром Политика, 18:32 Аналитик назвал минимально возможную цену биткоина Крипто, 18:29 Венесуэла создаст национальный майнинг-пул Крипто, 18:22 Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21 Политика, 18:21 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 18:14 СМИ сообщили об отказе футболиста «Тоттенхэма» перейти в «Спартак» Спорт, 18:09 В Госдуме высоко оценили господдержку бизнеса в моногородах Пресс-релиз, 18:00
Общество ,  
0 

Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище

Вынос гроба с телом актера и режиссера Михаила Борисова после церемонии прощания на Большой сцене Театрального института имени Б. Щукина
Вынос гроба с телом актера и режиссера Михаила Борисова после церемонии прощания на Большой сцене Театрального института имени Б. Щукина (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Телеведущего Михаила Борисова похоронили на юго-западе Москвы на Востряковском кладбище. Об сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки», — сообщила собеседница агентства.

Церемония прощания с Борисовым прошла 23 сентября в Театральном институте имени Бориса Щукина, где он заведовал кафедрой режиссуры.

Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Общество
Михаил Борисов

Михаил Борисов умер 20 сентября. Он почувствовал себя плохо на съемочной площадке. Его госпитализировали 19 сентября в одну из столичных больниц, врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти его не смогли. СМИ сообщали, что у него выявили воспаление легких.

Борисов был известен как ведущий телевизионной лотереи «Русское лото», которая в разные годы выходила на телеканалах НТВ и «Россия». Он вел передачу с 1994 года.

Телеведущий родился в Москве в 1949 году. Он закончил столичный Горный институт НИТУ «МИСиС» (бывший Московский государственный горный университет) и ВТУ имени Б.В. Щукина. Борисов также был режиссером-постановщиком ряда спектаклей и оперетт, работал главным режиссером Томского драматического театра и московского театра «Глобус». Помимо этого, он занимал должность заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства. В 2000 году Борисову было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск
Москва похороны телеведущий
Материалы по теме
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Общество
Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter