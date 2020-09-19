Общество , 19 сен, 23:00
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Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали в Москве
Телеведущего Михаила Борисова госпитализировали в Москве, сейчас он находится в коме, сообщает Telegram-канал «112».
Его доставили в одну из столичных больниц с воспалением легких. Сестра 71-летнего телеведущего подтвердила, что Борисов находится в больнице, передают РЕН ТВ и 5-tv.ru. По ее словам, сейчас его обследуют. «Он госпитализирован, но толком никто ничего не знает», — сказала она.
Борисова ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным 5-tv.ru, врачи не исключают, что он заразился коронавирусом.
Михаил Борисов известен как ведущий передачи «Русское лото».