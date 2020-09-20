Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Михаил Борисов (Фото: Театральный институт имени Бориса Щукина)

На 72-м году жизни скончался актер и телеведущий Михаил Борисов. Об этом сообщается на сайте театрального института им. Щукина. В пресс-службе «Столото» сообщили РБК, что информацию о смерти ведущего подтвердили его дети.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить», — говорится в сообщении института.

В заявлении отмечается, что Борисов много работал в театре, кино и на телевидении. «Делал все с неповторимым чувством собственного достоинства. Умел виртуозно шутить. Его жизнь была подчинена рабочему графику, а он существовал в этом свободно», — заявили в институте.

Там напомнили, что Борисов заведовал кафедрой режиссуры Щукинского училища и ставил дипломные спектакли. «Его любили студенты.

Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки», — говорится в сообщении.

«Столото» соболезнует семье, друзьям и поклонникам Михаила Борисовича Борисова, не только бессменного ведущего и художественного руководителя еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото», но и советского российского режиссера, телеведущего, актера», — заявили в пресс-службе «Столото».