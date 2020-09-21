Ведущего «Русского лото» похоронят на Востряковском кладбище

Михаил Борисов (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Михаил Борисов будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 23 сентября. Об этом сообщается на сайте Театрального института имени Б. Щукина.

«Похоронят Михаила Борисовича на Востряковском кладбище», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что церемония прощания с Михаилом Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина.

«Гражданская панихида пройдет с 11:00 до 13:00», указано на сайте театра.