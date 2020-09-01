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Samsung назвал стоимость своего нового гибкого смартфона

Фото: samsungmobilepress.com Фото: samsungmobilepress.com Фото: samsungmobilepress.com Фото: samsungmobilepress.com Фото: samsungmobilepress.com Фото: samsungmobilepress.com
Фото: samsungmobilepress.com

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Новинка оснащена двумя экранами: основным, размером 7,6 дюйма, и внешним в 6,2 дюйма, который позволяет смотреть контент без необходимости раскрывать смартфон. Galaxy Z Fold2 имеет пять камер: две на внешнем и внутреннем дисплеях разрешением 12 мегапикселей, и основная, тройная камера сзади с широкоугольными режимами.

Смартфон можно раскрывать под углом 75 или 115 градусов, чтобы его можно было располагать на поверхности. Это позволяет смотреть на экран под удобным для пользователя углом, не замечая перехода или «шва» между экранами. Кроме того, на смартфоне можно смотреть видео на YouTube, переключая его между разными экранами и не прерывая трансляцию.

Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября по цене 179,99 тыс. руб. Предзаказ на устройство стартует 1 сентября в официальном интернет-магазине и фирменных магазинах бренда, а также у партнеров.

По оценке аналитиков МТС, с января по июнь 2020 года в России было продано 13,6 млн смартфонов на сумму 223 млрд руб. Средняя стоимость устройств составляла 16,43 тыс. руб. При этом в период с апреля по июнь россияне чаще всего покупали смартфоны среднего ценового сегмента: более 80% купленных устройств стоили менее 20 тыс. руб., а самую высокую динамику показала ценовая категория от 10 тыс. до 15 тыс. руб. — продажи в данном сегменте увеличились на 14,4%.

В начале августа Samsung представил новые смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, а также анонсировал планшеты Galaxy Tab S7 и S7+, беспроводные наушники Galaxy Buds Live, часы Galaxy Watch3 и показал видеоролик с Galaxy Z Fold2. При этом технические характеристики нового гибкого смартфона утекли в Сеть за несколько дней до его презентации.

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Теги: Samsung, Galaxy, смартфоны, Флагман
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