Samsung назвал стоимость своего нового гибкого смартфона

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Новинка оснащена двумя экранами: основным, размером 7,6 дюйма, и внешним в 6,2 дюйма, который позволяет смотреть контент без необходимости раскрывать смартфон. Galaxy Z Fold2 имеет пять камер: две на внешнем и внутреннем дисплеях разрешением 12 мегапикселей, и основная, тройная камера сзади с широкоугольными режимами.

Смартфон можно раскрывать под углом 75 или 115 градусов, чтобы его можно было располагать на поверхности. Это позволяет смотреть на экран под удобным для пользователя углом, не замечая перехода или «шва» между экранами. Кроме того, на смартфоне можно смотреть видео на YouTube, переключая его между разными экранами и не прерывая трансляцию.

Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября по цене 179,99 тыс. руб. Предзаказ на устройство стартует 1 сентября в официальном интернет-магазине и фирменных магазинах бренда, а также у партнеров.