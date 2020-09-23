Лукашенко назвал «формулу выживания Белоруссии»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Сильная власть — одна из составляющих формулы выживания Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на церемонии инаугурации, его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей», — сказал Лукашенко

Также президент отметил, что основой развития страны является воля народа, которая, как он считает, проявляется в своей стране.

Инаугурация Лукашенко прошла в закрытом режиме 23 сентября, заранее о ней не объявлялось. В ходе церемонии Лукашенко принял присягу и выступил с речью, в которой говорил, что не имеет права бросить белорусов, которые «связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей. По данным БелТА, на церемонии инаугурации присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты, деятели науки, культуры и спорта.