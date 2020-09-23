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Общество ,  
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ВТБ зафиксировал сокращение поездок москвичей на такси в 1,5 раза

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичи сократили число заказов такси в 1,5 раза по сравнению с летом нынешнего года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении РБК).

Как отметили в ВТБ, в первой половине сентября этого года жители и гости Москвы в среднем совершали 1,4 млн поездок в неделю, тратя на них около 330 млн руб. По сравнению с летом количество поездок уменьшилось на 47%, а объем транзакций — на 39%.

«При этом в прошлом году ситуация была обратной, и спрос на такси в начале осени вырос почти вдвое», — сообщили в ВТБ.

Так, в прошлом году на старте делового сезона клиенты заказывали такси 2,5 млн раз в неделю, а объем транзакций превышал 550 млн руб. Тогда эти показатели выросли на 79% по числу и 88% — объему транзакций.

В Москве выделят более 300 млн руб. субсидий на такси и каршеринг
Бизнес
Фото:Олег Яковлев / РБК

«Нынешнее лето можно назвать «золотым сезоном» для столичных сервисов такси. Компании показали рекордные обороты продаж, обслуживая значительную долю пассажиров, которые обычно выбирали для передвижений по городу общественный транспорт», — заявил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, сейчас горожане вернулись к общественному транспорту, так как посчитали, что угроза коронавирусной инфекции ослабла.

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При этом личным транспортом жители Москвы в этом сентябре стали пользоваться чаще, чем летом, сообщили в ВТБ. Оборот столичных АЗС в среднем вырос на 18% к показателям лета, а количество транзакций — на 24%. За первую половину сентября автовладельцы заправили машины почти 49 тыс. раз более чем на 53 млн руб.

В прошлом году средние сентябрьские показатели в этом сегменте оставались на уровне летних значений.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что власти Москвы выделят более 300 млн руб. субсидий таксомоторным и каршеринговым компаниям. Эти средства предназначены для погашения кредитных и лизинговых платежей.

Москва такси ВТБ
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