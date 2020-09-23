ВТБ зафиксировал сокращение поездок москвичей на такси в 1,5 раза

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Москвичи сократили число заказов такси в 1,5 раза по сравнению с летом нынешнего года. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении РБК).

Как отметили в ВТБ, в первой половине сентября этого года жители и гости Москвы в среднем совершали 1,4 млн поездок в неделю, тратя на них около 330 млн руб. По сравнению с летом количество поездок уменьшилось на 47%, а объем транзакций — на 39%.

«При этом в прошлом году ситуация была обратной, и спрос на такси в начале осени вырос почти вдвое», — сообщили в ВТБ.

Так, в прошлом году на старте делового сезона клиенты заказывали такси 2,5 млн раз в неделю, а объем транзакций превышал 550 млн руб. Тогда эти показатели выросли на 79% по числу и 88% — объему транзакций.