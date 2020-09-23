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Бизнес ,  
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Тиньков назвал свой главный проект после сделки с «Яндексом»

Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией, заявил, что сейчас его главная задача — справиться с болезнью. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«На сегодня — у меня главный проект — выжить!» — сказал он.

В своем посте он также заявил, что говорить о продаже Тинькофф Банка «Яндексу» пока рано. По его словам, это слияние, а не продажа кредитной организации. Тиньков также отметил, что продолжит работу в компании, несмотря на сделку.

Тиньков отказался признать сделку с «Яндексом» продажей Тинькофф Банка
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В марте 2020 года Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией и объявил, что покидает должность главы совета директоров банка. В июле он перенес операцию по трансплантации костного мозга.

Параллельно бизнесмен столкнулся с претензиями со стороны Службы внутренних доходов США. По мнению американской налоговой службы, Тиньков скрывал информацию о своих активах. Налоговики считают, что в 2013 году он владел акциями на сумму более $1 млрд. В тот момент он решил отказаться от гражданства США и при выходе подал недостоверную налоговую декларацию, согласно которой его доход составляет менее $206 тыс.

Олег Тиньков «Тинькофф банк» Яндекс
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