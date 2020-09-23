Тиньков отказался признать сделку с «Яндексом» продажей Тинькофф банка

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Сделка с «Яндексом» еще не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка пока рано, заявил основатель банка Олег Тиньков. Более того, отметил предприниматель, речь вообще не идет о продаже.

«Это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю «Яндекс», мы две лучшие ИТ-компании страны и там может быть куча синергий. Я точно остаюсь в @tinkoffbank и буду им заниматься», — написал Тиньков на своей странице в сети Istagram.

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