Лукашенко назвал Тихановскую белорусской «гуайдихой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь» в Минске сравнил экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую с Хуаном Гуаидо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Был подключен следующий этап — жесткое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую гуайдиху и объявили ее президентом», — сказал Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. За его оппонента от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Против всех проголосовали 4,59%. После этого в стране начались акции протеста, а Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

В начале сентября парламент Литвы принял резолюцию, в которой признал Тихановскую «избранным лидером» белорусского народа, в то время как действующий президент Александр Лукашенко назван незаконным лидером, который де-факто аннексировал страну.

Хуан Гуаидо — лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы. В начале 2019 года на фоне массовых протестов он объявил себя временным президентом страны в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро, пообещав провести в стране досрочные выборы. Тогда Мадуро заявил, что Гуаидо является неконституционным президентом, и призвал венесуэльцев к «максимальной мобилизации».

Президентом Венесуэлы Гуаидо признали ряд стран Европы, Канада, США, Латинской Америки. Поддержку Мадуро выразили Россия, Турция, Куба, Боливия и Китай. Позднее Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств Венесуэлы в США и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.