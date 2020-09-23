Обвиняемая в отправке рицина Трампу не признала свою вину

Паскаль Ферьер (Фото: Hidalgo County (Texas) Sheriff's Office / AP)

Гражданка Канады, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу, заявила о своей невиновности. Об этом сообщает телеканал CBC.

Подозреваемая — 53-летняя жительница Канады по имени Паскаль Ферьер. Она предстала перед судом на несколько минут. Судья внес ходатайство о невиновности от ее имени. Следующее заседание суда намечено на понедельник.

The Washington Post также сообщает, что Ферьер не признала себя виновной.

О том, что правоохранительные органы США перехватили посылку со смертельным ядом рицином, адресованную Трампу, 19 сентября сообщил CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом, так как почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции главы государства.