Обвиняемая в отправке рицина Трампу не признала свою вину
Гражданка Канады, подозреваемая в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу, заявила о своей невиновности. Об этом сообщает телеканал CBC.
Подозреваемая — 53-летняя жительница Канады по имени Паскаль Ферьер. Она предстала перед судом на несколько минут. Судья внес ходатайство о невиновности от ее имени. Следующее заседание суда намечено на понедельник.
The Washington Post также сообщает, что Ферьер не признала себя виновной.
О том, что правоохранительные органы США перехватили посылку со смертельным ядом рицином, адресованную Трампу, 19 сентября сообщил CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом, так как почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции главы государства.