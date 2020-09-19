Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
В Башкирии в аварии погибла семья из четырех человек Общество, 00:49 Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 00:27 Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным Общество, 00:23 Член ОНК сообщила о чтении Ефремовым книг о тюрьме Общество, 00:14 Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о его смерти Общество, 19 сен, 23:56 ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом Общество, 19 сен, 23:42 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 19 сен, 23:23 В Москве от коронавируса умерли еще 13 человек Общество, 19 сен, 23:08 Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали в Москве Общество, 19 сен, 23:00 Гейтс допустил рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ Общество, 19 сен, 22:45 Кадыров сообщил об информационной кампании против Чечни Политика, 19 сен, 22:33 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 19 сен, 22:21 CNN сообщил о предназначенной Трампу посылке со смертельным ядом Политика, 19 сен, 22:15 Дубль Холанда принес «Боруссии» победу на старте чемпионата Германии Спорт, 19 сен, 21:59
Общество ,  
0 

ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

Сотрудники Федерального бюро расследований совместно с Секретной службой США и Почтовой инспекционной службой приступили к расследованию в связи с получением почтовым учреждением правительства подозрительного письма, сообщается на сайте офиса ФБР в Вашингтоне.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США перехватили посылку, адресованную президенту Дональду Трампу. В ней оказался смертельный яд рицин.

Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом. Почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции президента. После обнаружения подозрительной посылки было проведено два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

Трампу вслед за Пентагоном отправили «подозрительный конверт» с веществом
Политика

В 2018 году письма с рицином были отправлены в Министерство обороны США. Они предназначались директору Пентагона Джеймсу Мэттису и главе военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. По обвинению в отправке писем с ядом был арестован бывший военнослужащий Уильям Клайд Аллен. Он рассказал, что отправлял письма, содержащие касторовые семена, из которых получают рицин, также Трампу, президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.

ФБР Дональд Трамп посылка яд
Материалы по теме
В Париже предотвратили теракт с использованием яда
Политика
Отправитель писем с ядом в адрес Обамы приговорен к 25 годам тюрьмы
Общество
Американская актриса призналась в отправке Б.Обаме ядовитых писем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter