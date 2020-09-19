ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом

Сотрудники Федерального бюро расследований совместно с Секретной службой США и Почтовой инспекционной службой приступили к расследованию в связи с получением почтовым учреждением правительства подозрительного письма, сообщается на сайте офиса ФБР в Вашингтоне.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в США перехватили посылку, адресованную президенту Дональду Трампу. В ней оказался смертельный яд рицин.

Опасную посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом. Почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции президента. После обнаружения подозрительной посылки было проведено два теста, которые подтвердили содержание в ней рицина.

В 2018 году письма с рицином были отправлены в Министерство обороны США. Они предназначались директору Пентагона Джеймсу Мэттису и главе военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. По обвинению в отправке писем с ядом был арестован бывший военнослужащий Уильям Клайд Аллен. Он рассказал, что отправлял письма, содержащие касторовые семена, из которых получают рицин, также Трампу, президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.