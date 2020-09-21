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Политика ,  
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СМИ узнали о задержании подозреваемой в отправке яда Трампу

Задержание прошло на границе США и Канады. По данным источника CNN, подозреваемой оказалась женщина, у нее было оружие
Фото:Tom Brenner/Reuters
Фото: Tom Brenner/Reuters

На границе Канады и США задержан человек, который подозревается в отправке американскому президенту Дональду Трампу посылки с ядом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Подозреваемого задержали сотрудники Таможенно-пограничной службы США при попытке въехать на территорию страны из Канады, передает телеканал.

Подробности о задержанном не приводятся.

Телеканал CNN, в свою очередь сообщает, что по подозрению в отправке яда при попытке въехать с США задержана женщина. Представитель американских правоохранительных органов уточнил телеканалу, что у задержанной было оружие.

О том, что правоохранительные органы США перехватили посылку с ядом, адресованную Трампу, 19 сентября сообщил CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Посылку обнаружили до того, как она попала в Белый дом, поскольку почта на имя Трампа проверяется и сортируется вне резиденции президента. Исследования показали, что в посылке был яд смертельный яд рицин, который получают из касторовых бобов.

Позднее в офисе ФБР в Вашингтоне сообщили о начале расследования в связи с получением подозрительного письма.

CNN сообщил о предназначенной Трампу посылке со смертельным ядом
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Ранее, в 2018 году, посылки с рицином также приходили в Министерство обороны США. Позднее за их отправку был арестован бывший военнослужащий из города Логан Уильям Клайд Аллен. По словам Аллена, он также отправлял письма, содержащие касторовые семена, из которых получают рицин,  Трампу, президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.

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Рицин — белковый яд, представляет собой белый порошок без запаха. При попадании в организм вещество может вызвать рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти.

Автор
Анастасия Батманова
Дональд Трамп США
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CNN сообщил о предназначенной Трампу посылке со смертельным ядом
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ФБР взялось за расследование дела об отправке Трампу посылки с ядом
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