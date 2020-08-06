Власти Польши решили ввести масочный режим в регионах с ростом заболевших

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Власти Польши вводят масочный режим в 19 повятах (районах) страны, где отмечен наибольший рост числа зараженных коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава страны.

«На большей части Польши рост инфекций невелик, но в некоторых регионах необходимо вводить дополнительные ограничения», — сказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.

Правила вступают в силу с 8 августа, масочный режим будет действовать на улице и в общественных местах.

Шумовски также отметил, что все повяты буду разделены на три зоны: красную, желтую и зеленую, в зависимости от количества зараженных. В красной зоне ограничения будут самыми жесткими.