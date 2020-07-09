Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля

Илон Маск (на экране) (Фото: Aly Song / Reuters)

Американский производитель электрокаров Tesla очень близок к разработке автомобиля с технологией полной автоматизации, заявил глава компании Илон Маск на прошедшей в видеоформате ежегодной шанхайской Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Его слова передает Bloomberg.

Основы технологии полной автоматизации будут созданы в текущем году, уточнил Маск. Речь идет о разработке автомобилей пятого уровня автономного вождения, при котором не требуется непосредственного вмешательства человека в процесс вождения.

Bloomberg отмечает, что сейчас Tesla уже выпускает машины с технологией расширенной автоматизации — функцией автопилота.

О планах создать автомобиль с технологией полной автоматизации Маск сообщил в январе 2016 года. Тогда предприниматель говорил, что компания планирует разработать такой автомобиль через три года. В июне того же года Маск отмечал, что основные проблемы в создании автономных автомобилей уже решены.