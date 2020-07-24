Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla

Tesla вновь решила открыть собственную страховую компанию, сообщил ее гендиректор Илон Маск. Страховые тарифы будут рассчитываться на основе стиля вождения, данные о котором предоставит бортовой компьютер электромобиля

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Американский производитель электромобилей Tesla планирует запустить крупную страховую компанию для своих клиентов. Об этом на встрече с инвесторами заявил сооснователь и гендиректор компании Илон Маск, передает Business Insider.

Tesla будет использовать данные с бортовых компьютеров своих автомобилей о стиле вождения. На основе этой информации компания определит вероятность попадания водителя в аварию и рассчитает для него персональный страховой тариф. Чем агрессивнее будет вождение, тем дороже окажется страховка, сообщил Маск.

Впервые собственную страховку Tesla предложила в августе 2019 года. Проект, который компания запустила в Калифорнии, Маск в будущем обещал расширить и на другие штаты. Клиентам Tesla предложили скидки в размере 20%, но даже несмотря на это некоторые владельцы электромобилей сообщили, что стоимость страховки оказалась выше, чем у других страховщиков. Маск, комментируя проект, заявил, что это «версия 0.9», сообщил Business Insider.

По данным компании ValuePenguin, средняя стоимость страхового полиса для автомобиля самой дешевой Tesla Model 3 составляет $3 тыс. в год (215,1 тыс. руб.), Tesla Model S — $4,8 тыс. в год (344,2 тыс. руб.). Для сравнения: стоимость страховки Toyota Camry в среднем составляет $2,2 тыс. в год (157,8 тыс. руб.).