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Маск заявил о планах открыть страховую компанию для владельцев Tesla

Tesla вновь решила открыть собственную страховую компанию, сообщил ее гендиректор Илон Маск. Страховые тарифы будут рассчитываться на основе стиля вождения, данные о котором предоставит бортовой компьютер электромобиля
Tesla TSLA $1 440 -4,72% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Американский производитель электромобилей Tesla планирует запустить крупную страховую компанию для своих клиентов. Об этом на встрече с инвесторами заявил сооснователь и гендиректор компании Илон Маск, передает Business Insider.

Tesla будет использовать данные с бортовых компьютеров своих автомобилей о стиле вождения. На основе этой информации компания определит вероятность попадания водителя в аварию и рассчитает для него персональный страховой тариф. Чем агрессивнее будет вождение, тем дороже окажется страховка, сообщил Маск.

Впервые собственную страховку Tesla предложила в августе 2019 года. Проект, который компания запустила в Калифорнии, Маск в будущем обещал расширить и на другие штаты. Клиентам Tesla предложили скидки в размере 20%, но даже несмотря на это некоторые владельцы электромобилей сообщили, что стоимость страховки оказалась выше, чем у других страховщиков. Маск, комментируя проект, заявил, что это «версия 0.9», сообщил Business Insider.

По данным компании ValuePenguin, средняя стоимость страхового полиса для автомобиля самой дешевой Tesla Model 3 составляет $3 тыс. в год (215,1 тыс. руб.), Tesla Model S — $4,8 тыс. в год (344,2 тыс. руб.). Для сравнения: стоимость страховки Toyota Camry в среднем составляет $2,2 тыс. в год (157,8 тыс. руб.).

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Бизнес
Илон Маск

Высокая стоимость страховки для Tesla объясняется дорогим ремонтом и небольшим количеством квалифицированных автосервисов, указывает ValuePenguin. Кроме того, у автомобиля Tesla Model S алюминиевая рама, которую сложнее и дороже ремонтировать, чем стальную.

23 июля Tesla впервые за свою 17-летнюю историю получила прибыль в течение четырех кварталов подряд. Во втором квартале этого года компания заработала $104 млн по сравнению с $408 млн убытка в аналогичный период 2019 года.

Получение прибыли в течение четырех кварталов подряд открывает Tesla путь для включения ее акций в индекс S&P 500. Если это случится, крупные индексные фонды наперегонки станут включать бумаги компании в свои портфели, отметила WSJ.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Tesla, страховка, Илон Маск
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