Билл Гейтс отказался считать Илона Маска новым Стивом Джобсом

Илон Маск — талантливый инженер, в то время как Стив Джобс был гениальным маркетологом и дизайнером, считает Билл Гейтс. Недавно Гейтс и Маск заочно вступили в спор о перспективах электротранспорта

Билл Гейтс (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Основатель Microsoft Билл Гейтс дал интервью Bloomberg Businessweek, в котором рассказал о своем отношении к выборам в США, предпринимателю Илону Маску и перспективным технологиям.

Гейтс, известный своими инициативами по защите климата и борьбе с глобальным потеплением, указал, что не хотел бы преуменьшать заслуги производителя электромобилей Tesla в защите окружающей среды. Вместе с тем он подчеркнул, что расширения доли электротранспорта недостаточно для защиты окружающей среды. По его мнению, необходимо сконцентрироваться на внедрении экологичных технологий в тех сферах экономики, где они еще недостаточно развиты, например, в сфере тяжелой промышленности.

Интервьюер напомнил Гейтсу о его знакомстве с сооснователем Apple Стивом Джобсом и спросил, можно ли назвать миллиардера Илона Маска «новым Стивом Джобсом». «Если вы знаете людей лично, такое грубое упрощение покажется странным. Илон скорее инженер. Стив был гением в дизайне, подборе людей и маркетинге. У вас не получится войти в комнату и перепутать их друг с другом», — ответил Гейтс.

«Тот факт, что Илон Маск и прочие создали отличный электромобиль — это огромный вклад в усилия по борьбе с изменением климата. Он сделал это качественно. Такие автомобили все еще остаются несколько дороговатыми, но Маск уже завоевал долю рынка, и этот рынок будет расти, и другие автомобильные компании, видя его успех, придут в эту сферу», — оценил усилия компании Tesla Билл Гейтс.