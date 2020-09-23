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Суд принял иск историка Соколова о защите чести и достоинства

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск о защите чести и достоинства историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей любовницы Анастасии Ещенко, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Соколов предъявил иск к Екатерине Пржигодзкой, которую называют его экс-студенткой и возлюбленной, а также к ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» в связи с выходом документального фильма под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», по мнению историка, порочащего его. Лента, о которой идет речь, появилась 22 мая на видеоплатформе «Premier».

Брат убитой аспирантки не стал требовать компенсацию с историка Соколова
Общество
Олег Соколов

Пржигодзкая, требует истец, должна записать видеобращение и признать в нем содержащиеся в фильме сведения не соответствующими действительности, а также удалить ленту. Кроме того, Соколов потребовал взыскать с ответчиков по 1 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы. Предварительное слушание назначено на 13 октября.

Соколов обвиняется по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). Его задержали в ноябре 2019 года в Петербурге на набережной реки Мойки. Там он пытался избавиться от частей тела убитой им Ещенко. Историк признался в убийстве. В настоящее время Соколов находится под арестом.

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