Брат убитой аспирантки не стал требовать компенсацию с историка Соколова

Олег Соколов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Брат аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Сергей отказался выдвигать к обвиняемому в ее убийстве историку Олегу Соколову материальные претензии. Об этом сообщил «Интерфакс». Сергей был признан потерпевшим в деле об убийстве Анастасии Ещенко, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее потерпевшей стороной судом были признаны родители Анастасии Ещенко.

«Я не имею к подсудимому требований материального характера», — заявил брат убитой девушки в Октябрьском районном суде.

Он также сообщил суду, что его сестра проводила время с детьми Соколова и пыталась наладить с ними отношения. По его словам, обвиняемый неоднократно избивал его сестру.

Заседание суда было отложено до 16 сентября в связи с тем, что Соколову стало плохо с сердцем.