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Брат убитой аспирантки не стал требовать компенсацию с историка Соколова

Олег Соколов
Олег Соколов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Брат аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Сергей отказался выдвигать к обвиняемому в ее убийстве историку Олегу Соколову материальные претензии. Об этом сообщил «Интерфакс». Сергей был признан потерпевшим в деле об убийстве Анастасии Ещенко, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее потерпевшей стороной судом были признаны родители Анастасии Ещенко.

«Я не имею к подсудимому требований материального характера», — заявил брат убитой девушки в Октябрьском районном суде.

Он также сообщил суду, что его сестра проводила время с детьми Соколова и пыталась наладить с ними отношения. По его словам, обвиняемый неоднократно избивал его сестру.

Заседание суда было отложено до 16 сентября в связи с тем, что Соколову стало плохо с сердцем.

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Общество
Олег Соколов

Доцента СПбГУ Соколова задержали на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить рюкзак, в котором находились две отрезанные женские руки. В его квартире обнаружили другие части тела девушки, с которой он состоял в отношениях. Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки.

По материалам дела, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности 63-летний историк сперва выстрелил в Ещенко из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. Спустя сутки он решил избавиться от ее трупа, расчленив его и частично утопив в реке.

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Соколову предъявили обвинения по ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

Теги: Санкт-Петербург, убийство, Олег Соколов, суд
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