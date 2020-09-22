Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 76,27 (+0,23) Инвестиции, 13:04
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (-0,53) Инвестиции, 13:04
Худрука Волковского театра Пускепалиса госпитализировали с коронавирусом Общество, 18:30 Абрамович с партнерами полностью продали доли в золотодобывающей компании Бизнес, 18:28 Вторичное жилье в Москве подорожало с начала года почти на 10% Недвижимость, 18:22 Умер переводчик «Улисса», философ и богослов Сергей Хоружий Общество, 18:17 Skoda займется разработкой следующего Volkswagen Passat Авто, 18:14 Сегодня Tesla покажет новые технологии: что нужно знать о Battery Day Инвестиции, 18:11 Нобелевский комитет отказался от традиционной церемонии вручения премий Общество, 18:10 Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии Общество, 17:59 Китайский Geely обновил кроссовер Atlas Авто, 17:54 Два депутата Госдумы от «Единой России» досрочно сложили полномочия Политика, 17:52 РФС впервые признал ошибку системы VAR в пользу «Зенита» Спорт, 17:50 Экс-сотрудница подала на YouTube в суд из-за психологической травмы Стиль, 17:49 Турецкие медики заявили о возможном «цунами» коронавируса в стране Общество, 17:46 Плющенко назвал причины увольнения 17 тренеров из своей академии Спорт, 17:39
Общество ,  
0 

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что со всеми дополнительными выплатами его пенсия составляет 26 тыс. руб. Об этом он сам заявил газете «Взгляд».

«Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными», — сказал Макаревич.

Он также добавил, что получает «довольно большую» пенсию в отличие от других людей, так как помимо звания народного артиста, является ветераном труда.

По словам Макаревича, в его кругу общения и среди его ровесников нет неработающих пенсионеров. «То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто не интересно», — рассказал музыкант.

Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Андрею Макаревичу 66 лет. Помимо музыкальной деятельности он известен активной гражданской позицией. Макаревич не раз выступал в поддержку различных общественных и политических деятелей. В частности, он был одним из тех, кто подписал открытое письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева, а также записал песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Андрей Макаревич пенсия
Материалы по теме
Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
Общество
Макаревич подаст в суд на единоросса за строчки из песни в агитации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter