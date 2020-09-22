Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии

Андрей Макаревич (Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС)

Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил, что со всеми дополнительными выплатами его пенсия составляет 26 тыс. руб. Об этом он сам заявил газете «Взгляд».

«Я сейчас точно не вспомню цифру, но, по-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными», — сказал Макаревич.

Он также добавил, что получает «довольно большую» пенсию в отличие от других людей, так как помимо звания народного артиста, является ветераном труда.

По словам Макаревича, в его кругу общения и среди его ровесников нет неработающих пенсионеров. «То есть все мои друзья практически моего возраста и должны находиться на пенсии, но там не находятся, потому что им это просто не интересно», — рассказал музыкант.