Пенсионный фонд опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пенсионный фонд опроверг сообщения о том, что пенсионерам могут приостановить выплаты, если они долго снимают средства с карты. О такой угрозе сообщало агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — сообщили РБК в ПФР.

Коган в интервью «Прайму» говорил, что так закон защищает госфинансы от «лишних» в том случае, если пенсионер эмигрировал в другую страну или умер, а информация об этом не сразу попадала в Пенсионный фонд.

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