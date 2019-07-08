Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
«Хочу чаю, чаю кипяченого. Не мажора я люблю, а политзаключенного», — говорится в тексте песни.
В ее исполнении приняли участие сама телеведущая, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Рома Зверь, Максим Леонидов, Петр Налич, Василий Обломов и MANIZHA. Песню написал Сергей Чиграков (Чиж).
Лазарева отметила, что следствие за полтора года не нашло конкретных доказательств вины фигурантов дела, а обвинение строится на том. что они обсуждали свержение власти в России.