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Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

«Хочу чаю, чаю кипяченого. Не мажора я люблю, а политзаключенного», — говорится в тексте песни.

В ее исполнении приняли участие сама телеведущая, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Рома Зверь, Максим Леонидов, Петр Налич, Василий Обломов и MANIZHA. Песню написал Сергей Чиграков (Чиж).

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Активисты «Нового величия» попали в список террористов и экстремистов

Лазарева отметила, что следствие за полтора года не нашло конкретных доказательств вины фигурантов дела, а обвинение строится на том. что они обсуждали свержение власти в России.

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«Просто люди обсуждали политику. Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе поддерживают несправедливо осужденных людей и так же обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны», — сказала она.

Защита фигурантов дела «Нового величия» утверждает, что создание движения было инициировано оперативником центра «Э» МВД и двумя агентами. В марте 2018 года суд заключил под стражу несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Однако затем их перевели под домашний арест. Под стражей находятся еще восемь человек.

В начале июня фигуранты дела попали в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

Теги: "Новое величие", Татьяна Лазарева, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич
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