Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

«Просто люди обсуждали политику. Все мои друзья-музыканты, которые снялись в этом клипе поддерживают несправедливо осужденных людей и так же обеспокоены судьбой отечества, как и все мы — граждане нашей страны», — сказала она.

Защита фигурантов дела «Нового величия» утверждает, что создание движения было инициировано оперативником центра «Э» МВД и двумя агентами. В марте 2018 года суд заключил под стражу несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Однако затем их перевели под домашний арест. Под стражей находятся еще восемь человек.

В начале июня фигуранты дела попали в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.