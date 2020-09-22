В центре Гамалеи назвали условие для прекращения распространения COVID-19

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение коронавирусной инфекции в России возможно остановить при вакцинации 70-80% населения страны. Его слова приводит «Интерфакс».

Гинцбург надеется, что к ноябрю уже будет готово 5-6 млн доз вакцины, которые будут производиться на 4-5 площадках.

«Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», — сказал Гинцбург. Он добавил,что соответствующий уровень вакцинации может быть достигнут к ноябрю 2021 года.

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