Появилось видео со сбивающей пешеходов на переходе в Москве Infiniti

Столичный департамент транспорта опубликовал видео с аварией на пересечении улиц Остоженка и Померанцева, где столкнулись два автомобиля, один из которых затем сбил двух пешеходов.

Видео: Дептранс.Оперативно/Telegram

Video

На кадрах видно, как автомобиль марки Infiniti задел поворачивающую машину, затем сбил двоих пешеходов, после чего врезался в здание.

Как сообщали РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, по предварительным данным, машина наехала на двоих человек. Один из пешеходов нуждается в медицинской помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД.