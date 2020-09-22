Губернатор поручил проверить жилой фонд Иркутска после землетрясения

Вид Иркутска (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Иркутске проверят жилой фонд для выявления возможных последствий землетрясения. Такое поручение дал в ходе рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщается на сайте администрации города.

Для обследования планируется привлечь специалистов Фонда капитального ремонта Иркутской области, говорится в сообщении.

Также в городской администрации добавили, что жертв и разрушений в результате землетрясения не выявлено, а коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в штатном режиме.

Толчки от произошедшего в Иркутской области землетрясения ощущались на всей территории республики Бурятия, сообщило главное управление МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.