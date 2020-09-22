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Губернатор поручил проверить жилой фонд Иркутска после землетрясения

Вид&nbsp;Иркутска
Вид Иркутска (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Иркутске проверят жилой фонд для выявления возможных последствий землетрясения. Такое поручение дал в ходе рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщается на сайте администрации города.

Для обследования планируется привлечь специалистов Фонда капитального ремонта Иркутской области, говорится в сообщении.

Также в городской администрации добавили, что жертв и разрушений в результате землетрясения не выявлено, а коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в штатном режиме.

Толчки от произошедшего в Иркутской области землетрясения ощущались на всей территории республики Бурятия, сообщило главное управление МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что толчки магнитудой 2,5-3 ощущались в четырех районах Бурятии. В ведомстве отмечали, что в республике на обследовании зданий и сооружений работали восемь групп.

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Первое землетрясение магнитудой 5–6 в Иркутской области зафиксировали в 02:05 по местному времени (21:05 мск 21 сентября). Через 15 минут произошло землетрясение магнитудой 2–3.

По данным МЧС, эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от поселка Култук. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре ввели режим повышенной готовности.

Бурятия землетрясение МЧС
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